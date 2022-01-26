В 2022 г. пройдет юбилейное заседание российско-азербайджанской межправкомиссии – Бочарников

БАКУ /Trend/ - В 2022 году планируется провести юбилейное - 20-е заседание российско-азербайджанской межправительственной комиссии.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции по итогам 2021 года.

«В рамках этой комиссии планируется рассмотреть ряд вопросов экономического сектора», - сказал Бочарников.

По его словам, Россия и Азербайджан планируют развивать политические контакты, провести заседания межправительственных комиссий, различные форумы, а также отметить 30-летие политического взаимодействия.

«Мы имеем план осуществления мероприятий, связанных с этим событием, и планируется организация встреч на высшем уровне. Продолжится работа по нормализации обстановки в регионе в различных форматах. В экономическом плане будет продолжаться развитие целого ряда дорожных карт, которые уже существуют. В целом наши планы очень обширные, и в 2022 году мы сильно шагнем вперед», - добавил дипломат.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)