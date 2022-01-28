Иранские компании начнут работу над конкретными проектами в Карабахе

БАКУ /Trend/ - 28 января 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдуллахианом.

Как сообщили Trend в пятницу в МИД Азербайджана, министры выразили удовлетворение развитием связей между двумя странами в различных направлениях.

Были подчеркнуты договоренности, достигнутые в ходе визита министра дорог и градостроительства Ирана Рустама Гасеми в Азербайджан за последнюю неделю, а также встречи в рамках визита министра обороны Азербайджана Закира Гасанова в Иран.

Стороны также отметили, что реализация совместных проектов, завершение строительства нового моста через реку Астарачай и железнодорожного грузового терминала в иранской Астаре внесут вклад в развитие отношений между двумя странами.

Было отмечено, что в марте текущего года в Баку планируется провести очередное заседание Госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах.

Министры подчеркнули, что иранские компании в ближайшее время начнут работу над конкретными проектами на освобожденных азербайджанских землях и обменялись мнениями в связи с этим.

Стороны также обсудили другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Нубар Кулузаде)