ООН всегда готова помочь Азербайджану в поддержке женщин - резидент-координатор

БАКУ /Trend/ - ООН всегда готова помочь Азербайджану в поддержке женщин.

Об этом сказала в понедельник резидент - координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на конференции на тему «Женщины, мир и безопасность: роль женщин в восстановлении в постконфликтный период».

«Чрезвычайно отрадно, что женщины в Азербайджане стремятся внести свой вклад в развитие освобожденных земель», - сказала Андреева.

Она также считает крайне важным, чтобы женщины обладали правом голоса и заняли свое место в обществе.

Резидент - координатор также отметила, что в нынешнем году Азербайджан и ООН отметят свое 30-летнее партнерство.

Андреева выразила надежду на дальнейшее успешное развитие этого сотрудничества.

Центр анализа международных отношений совместно с азербайджанским представительством ООН проводит 31 января конференцию на тему: "Женщины, мир и безопасность: роль женщин в восстановлении в постконфликтный период".

Целью мероприятия является создание платформы для взаимодействия, обмена идеями и опытом в этой области, а также обсуждения передового опыта и формирования новых путей для более широкого продвижения деятельности по повестке дня женщин, мира и безопасности в Азербайджане.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)