ООН всегда готова помочь Азербайджану в поддержке женщин - резидент-координатор
БАКУ /Trend/ - ООН всегда готова помочь Азербайджану в поддержке женщин.
Об этом сказала в понедельник резидент - координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на конференции на тему «Женщины, мир и безопасность: роль женщин в восстановлении в постконфликтный период».
«Чрезвычайно отрадно, что женщины в Азербайджане стремятся внести свой вклад в развитие освобожденных земель», - сказала Андреева.
Она также считает крайне важным, чтобы женщины обладали правом голоса и заняли свое место в обществе.
Резидент - координатор также отметила, что в нынешнем году Азербайджан и ООН отметят свое 30-летнее партнерство.
Андреева выразила надежду на дальнейшее успешное развитие этого сотрудничества.
Центр анализа международных отношений совместно с азербайджанским представительством ООН проводит 31 января конференцию на тему: "Женщины, мир и безопасность: роль женщин в восстановлении в постконфликтный период".
Целью мероприятия является создание платформы для взаимодействия, обмена идеями и опытом в этой области, а также обсуждения передового опыта и формирования новых путей для более широкого продвижения деятельности по повестке дня женщин, мира и безопасности в Азербайджане.
(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)