Мечта о "великой Армении" разгромлена, какой будет дальнейшая судьба Армении? - Сахиль Керимли

БАКУ /Trend/ - Армянские сепаратисты, армянское лобби долгие годы жили мечтой о "великой Армении", больной идеей об Армении "от моря до моря". Оккупация, территориальные претензии к соседним странам, террор, геноцид превратились в государственную политику Армении. Однако азербайджанское государство разгромило эту политику фашизма. Армия оккупантской Армении, долгие годы игнорировавшей международное право, была разгромлена всего за 44 дня.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель генерального директора АМИ Trend Сахиль Керимли.

Он отметил, что Азербайджан преподал Армении достойный урок во второй Карабахской войне.

"Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев создал в регионе новые реалии, которые признает весь мир. Положив конец армянской оккупации, мы обеспечили мир и безопасность в регионе. Это стало неоценимым вкладом Азербайджана не только в регионе, но и во всем мире. Азербайджан спас регион от армянского фашизма", - сказал Керимли.

Он добавил, что сегодня Армения находится в шаге от пропасти, и ее единственный выход - признать новые реалии в регионе: "Зангезурский коридор - масштабный проект, интересующий все страны региона, создает широкие транзитные возможности, и он него также напрямую зависит дальнейшая судьба Армении".

Керимли отметил, что армяне, жившие мечтой о "великой Армении", находятся лицом к лицу с реальностью, которой является маленькая и слабая Армения: "Сможет ли ее спасти нынешнее руководство этой страны? Без сомнения, вскоре время покажет это".

(Перевод: Нубар Кулузаде)