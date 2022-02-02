Проявив особый героизм, молодое поколение Азербайджана положило конец 30-летней оккупации земель Родины - участник Молодежного форума

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась очень интересная встреча. Президент Ильхам Алиев встретился с представителями молодежи, отличившимися в различных сферах Азербайджана.

Об этом сказал в среду Trend участник прошедшего в Баку Молодежного форума, молодой писатель Рамиль Ахмед.

Он отметил, что сегодня у молодежи Азербайджана есть широкие возможности для самовыражения, что является результатом внимания и заботы главы азербайджанского государства о молодежи.

Молодой писатель также подчеркнул, что большинство участников Отечественной войны Азербайджана составляла молодежь. Проявив особый героизм в ходе войны, азербайджанская молодежь положила конец 30-летней оккупации земель Родины, добавил он.

Напомним, что сегодня в Азербайджане отмечается День молодежи. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в Молодежном форуме, посвященном 25-летию со дня учреждения Дня молодежи, и ответил на вопросы участников форума.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева)

.