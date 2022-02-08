Ковер Dostluq будет представлен в азербайджанском павильоне на Expo 2020 Dubai

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское национальное ковровое искусство будет представлено посетителям в рамках мероприятий, которые Фонд Гейдара Алиева и ОАО «Азерхалча» проведут в павильоне Азербайджана на всемирной выставке Expo 2020 Dubai в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 18-20 февраля.

18 февраля в национальном павильоне состоится презентация ковра Dostluq. Этот ковер, сотканный на основе традиционных азербайджанских ковров и современного дизайна, создан в результате совместного сотрудничества творческого коллектива ОАО «Азерхалча» и заслуженного художника Рашада Алекперова.

Работа над созданием ковра, включающая разработку дизайна, подготовку образца, процесс ткачества и обработку, длилась семь месяцев.

На ковре изображены исторические и современные памятники Азербайджана и ОАЭ, элементы флоры и фауны.

19 и 20 февраля в азербайджанском павильоне на выставке Dubai Expo 2020 пройдут мастер-классы для желающих познать секреты древнего искусства ковроткачества.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)