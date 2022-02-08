В Азербайджане проиндексируют трудовые пенсии - РАСПОРЯЖЕНИЕ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере социальной защиты пенсионеров.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения поручено осуществить индексацию страховой части всех видов трудовых пенсий, назначенных до 1 января 2022 года в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы, а также индексацию сумм пенсионного капитала, зарегистрированных до 1 января 2022 года в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен.