НПО Азербайджана обратились к генеральному директору ЮНЕСКО

Политика 8 февраля 2022 19:02 (UTC+04:00)
НПО Азербайджана обратились к генеральному директору ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - На конференции по оценке состояния культурного наследия Азербайджана на территории Армении руководители азербайджанских НПО направили обращение к генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле, сообщает Trend.

«Мы, представители общественных организаций, неоднократно обращались в ЮНЕСКО, чтобы проинформировать о культурном геноциде, совершенном Арменией против наследия азербайджанского народа. В результате целенаправленной политики, проводимой Арменией, культурное наследие нашего народа на территории Армении, имеющее многовековую историю, находится под угрозой полного исчезновения. Культурный геноцид, совершенный Арменией, сопровождался политикой этнической чистки против азербайджанцев. Таким образом, с начала ХХ века в результате массовой депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении, которая была их родиной на протяжении столетий, в Армении не осталось азербайджанцев. В результате последней депортации только в 1988 году более 250 тысяч азербайджанцев были изгнаны с родных земель и стали беженцами. Таким образом, проводя политику как этнического, так и культурного геноцида, Армения целенаправленно стирает следы азербайджанцев, исконных жителей этих территорий, грабит, уничтожает, присваивает и изменяет происхождение культурного наследия азербайджанского народа. Наряду с этим, древние топонимы на этих территориях были заменены армянскими названиями. В наших предыдущих обращениях в ЮНЕСКО мы так же приводили много точных фактов. Например, наряду с другими фактами, подчеркивалось, что Голубая мечеть, Гала-мечеть, мечети Шах Аббас, Тепебаши, мечеть Залхана, Сартиб-хан, Гаджи-Новруз-Али-бека, Демирбулаг, Гаджи-Джафар-бека, Раджаб-паша, Мухаммед Сартиб-хана, мечеть Гаджи Инам и еще более 300 мечетей в Армении были преднамеренно разрушены или использованы для других целей в начале 20 века. Лишь мечеть Демирбулаг функционировала по назначению до 1988 года, но сейчас она полностью уничтожена и на ее месте построено многоэтажное здание. Разрушено более 500 кладбищ азербайджанцев в Армении, таких как Ага Деде, Ашагы Шорджа, Гюллубулаг, Сарал. Также была разрушена могила великого азербайджанского поэта Ашуга Алескера в его родном селе в древнем Гёйчинском махале.

В целом Армения намеренно уничтожила на своей территории тысячи памятников культурного наследия, принадлежащих азербайджанскому народу. Наряду с тем, что это является ярким примером нетерпимости Армении к азербайджанскому народу, это также оскорбление всего человечества. Все это показывает, что Армения не признает никаких общечеловеческих ценностей. Все эти противоправные деяния и акты вандализма, происходящие на протяжении десятилетий, остаются безнаказанными. Мировое сообщество должно понять, что такие шаги являются государственной политикой ​​Армении, и принять меры против нее. Для этого следует использовать существующие инструменты международного права. Таким образом, преднамеренное уничтожение, изменение принадлежности и присвоение памятников культуры является грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций 1949 года, и Конвенций ЮНЕСКО 1954 и 1970 гг. Это военные преступления. Как определено резолюцией 2347 Совета Безопасности ООН, принятой в 2017 году, преднамеренное уничтожение культурного наследия также направлено против мира и безопасности.

Исходя из вышесказанного, мы просили Вас направить в Армению экспертную группу для оценки современного состояния многовекового культурно-исторического наследия азербайджанского народа. К сожалению, чтобы сохранить в тайне свои незаконные действия, Армения выступила против реализации такой миссии. Однако в результате встречи в видеоформате лидеров Азербайджана, Франции, Армении и президента Совета Европейского союза 4 февраля 2022 года было согласовано, что миссия ЮНЕСКО в Армению и Азербайджан будет осуществлена. Эта новость вдохновила нас и подвигла к очередному обращению. Мы надеемся, что Армения, взявшая на себя обязательство во время этой встречи, не будет препятствовать реализации миссии ЮНЕСКО, и в результате объективного отчета этой миссии весь мир будет знать о действиях, совершенных против многовекового наследия азербайджанского народа, а Армения понесет ответственность за свои действия", - говорится в обращении, к которому приложен перечень ряда объектов культурного наследия, присвоенных Арменией.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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