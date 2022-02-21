Агрессивный сепаратизм привел к катастрофе в регионе – МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Решительно осуждаем заявление МИД Армении в поддержку незаконного решения от 20 февраля 1988 года, положившего начало агрессивному сепаратизму радикально настроенных армян в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) Азербайджанской ССР.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

«Напомним, что это так называемое «решение» противоречит Конституции СССР, закону «О Нагорно-Карабахской автономной области» Азербайджанской ССР от 1981 года, а также всем другим соответствующим нормативно-правовым актам.

Поддержка Арменией агрессивных армянских сепаратистов и ее агрессивная политика, основанная на территориальных претензиях к Азербайджану, привели к почти 30-летней оккупации части азербайджанских территорий, кровавым этническим чисткам и нарушению основных прав одного миллиона азербайджанцев.

Агрессивный сепаратизм, характеризуемый МИД Армении как «возрождение», в течении десятилетий привел к масштабной катастрофе в регионе. Эта ситуация на протяжении многих лет серьезно мешала развитию региона в условиях мира и безопасности.

В то время как в регионе устанавливается международное право и предпринимаются усилия по нормализации отношений между двумя странами, заявление МИД Армении, поощряющее межнациональную рознь, свидетельствует, с одной стороны, о безответственном поведении этой страны, а с другой - о том, что недавние события не стали для нее уроком.

Доводим до сведения МИД Армении, что у такого деструктивного подхода нет будущего», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)