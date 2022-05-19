Азербайджан стал сопредседателем круглого стола на Форуме по обзору международной миграции в Нью-Йорке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках первого Форума по обзору международной миграции, проходящего 17-20 мая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, организованы четыре интерактивных многосторонних круглых стола, посвященных 23 целям Глобального пакта по миграции и рассмотрению опыта, приобретенного на всех уровнях по реализации данного пакта.

Сопредседателями каждого круглого стола стали страны, определенные председателем Генассамблеи ООН. Также были назначены ключевые участники дискуссии для руководства интерактивной дискуссией за каждым круглым столом.

Как сообщили Trend в Государственной миграционной службе Азербайджана, четвертый круглый стол во второй день форума прошел под сопредседательством главы Госмиграционной службы Вусала Гусейнова и постоянного представителя Королевства Марокко при ООН Омара Хилала.

Круглый стол был посвящен первой (статистические данные), третьей (предоставление информации), седьмой (снижение чувствительности), 17 (ликвидация дискриминации) и 23 (международное сотрудничество) целям Глобального пакта о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

Основным докладчиком четвертого круглого стола стал заместитель генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмин.

Форум продолжит свою работу в рамках пленарной сессии под руководством председателя Генеральной Ассамблеи ООН.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)