Утвержден состав Наблюдательного совета Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив".
В соответствии с распоряжением, Наблюдательный совет юридического лица публичного права "Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив" утвержден в следующем составе:
Председатель Наблюдательного совета
Гюндуз Керимов - заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики, помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики
Члены Наблюдательного совета
Шахин Алиев - ректор Академии юстиции министерства юстиции Азербайджанской Республики
Хумай Эфендиева – судья Конституционного суда Азербайджанской Республики
Халид Гасымлы - заведующий отделом права и законодательства Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики
Фарид Гаджиев - руководитель Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.