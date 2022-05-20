Утвержден состав Наблюдательного совета Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив".

В соответствии с распоряжением, Наблюдательный совет юридического лица публичного права "Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив" утвержден в следующем составе:

Председатель Наблюдательного совета

Гюндуз Керимов - заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики, помощник Первого вице-президента Азербайджанской Республики

Члены Наблюдательного совета

Шахин Алиев - ректор Академии юстиции министерства юстиции Азербайджанской Республики

Хумай Эфендиева – судья Конституционного суда Азербайджанской Республики

Халид Гасымлы - заведующий отделом права и законодательства Аппарата Кабинета министров Азербайджанской Республики

Фарид Гаджиев - руководитель Аппарата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики.