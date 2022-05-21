Президент Румынии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Очень рад передать Вам самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Независимости.

В канун этого праздника выражаю абсолютную уверенность в том, что многоуровневый диалог и сотрудничество между Румынией и Азербайджанской Республикой будут развиваться на прочной основе и становиться более многосторонними посредством двустороннего стратегического партнерства.

В частности, интенсификация и диверсификация двустороннего экономического развития в таких стратегических сферах регионального значения, как энергетика и транспорт, станут в предстоящий период важным направлением отношений между нашими странами.

Господин Президент, хочу заверить Вас в том, что Румыния продолжит поддержку развития диалога между Азербайджанской Республикой и Европейским Союзом.

Пользуясь этой приятной возможностью, в контексте 30-летия наших дипломатических отношений, которое отмечается в нынешнем году, хочу еще раз передать Вам наше приглашение совершить визит в Румынию.

Господин Президент, прошу принять заверения в моем глубоком почтении", - говорится в поздравлении.