В Администрации Президента Азербайджана состоялась очередная встреча в рамках диалога с политпартиями

БАКУ /Trend/ - 23 мая заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Адалят Велиев в рамках диалога власть-оппозиция, проводимого в стране, встретился с председателем "Ağ Partiya" Туралом Аббаслы.

Как сообщили Trend в отделе Администрации Президента по связям с политическими партиями и законодательной властью, на встрече заведующий отделом отметил охват всех сфер системными реформами, проводимыми Президентом Ильхамом Алиевым, подчеркнул, что эти реформы не только служат усилению нашего государства, улучшению благосостояния населения, преодолению трудностей поствоенного периода, восстановлению наших освобожденных от оккупации территорий и возвращению наших соотечественников в родные края, но и охватывают политические процессы, протекающие в нашей стране.

В результате этого действующие в Азербайджане прогрессивные политические силы проявили единство во имя общенациональных ценностей во время Отечественной войны – в самый тяжелый и самый славный момент истории азербайджанской государственности. Было подчеркнуто, что совместные заявления и обращения политических сил во имя Родины свидетельствуют о мобилизации населения страны вокруг Верховного главнокомандующего. Было отмечено, что культура углубляющегося и развивающегося день ото дня политического диалога между действующими в стране партиями и властью, и между партиями, внесет вклад в усиление нашего государства, благополучие народа.

Председатель партии Турал Аббаслы в первую очередь выразил признательность за приглашение на встречу, проводимую в рамках процесса политического диалога. Он отметил, что поддерживает государственную политику, проводимую в сфере усиления нашего государства и улучшения благополучия нашего народа, выразил веру в плодотворность процесса политического диалога.

Было отмечено, что на данном этапе особенно важно повышение внимания к уязвимой части населения, в частности, семьям шехидов, гази Отечественной войны, другим участникам войны и их семьям. На встрече состоялся плодотворный обмен мнениями на такие темы, как успешная внешняя политика, обеспечившая восстановление территориальной целостности нашей страны, укрепление международного авторитета Азербайджана, поражение во всех смыслах Армении и ее покровителей перед единством нашего народа, развитие процесса политического диалога в стране в различных форматах и др. Были проведены обсуждения внешней политики, проводимой по нормализации азербайджано-армянских отношений. Были высоко оценены усилия по устранению конфликта, налаживанию сотрудничества и климата доверия в целях обеспечения устойчивого мира в регионе, поддерживаемого всесторонними мирными соглашениями ЕС.

В то же время было подчеркнуто большое значение состоявшихся 14 декабря 2021 года и 6 апреля и 22 мая 2022 года встреч между Президентом Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения с участием президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля для установления мира в регионе, подписания мирного договора, открытия коммуникаций, создания безопасных, стабильных и благоприятных условий для всех жителей региона.

В заключение стороны подчеркнули важность продолжения политического диалога власть-оппозиция в новых форматах, отметили значение проведения совместных обсуждений важных для будущего нашей страны вопросов с участием политических партий.