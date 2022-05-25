Закир Гасанов встретился с Сельджуком Байрактаром (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с техническим директором турецкой компании "Baykar" Сельджуком Байрактаром.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны, министр отметил, что военное сотрудничество между двумя странами строится на основе дружественных и братских отношений, которые развиваются и укрепляются. Особо подчеркнув, что дружеские отношения между руководителями двух стран играют важную роль в развитии связей между нашими государствами, генерал-полковник отметил важность таких встреч с точки зрения расширения взаимного сотрудничества.

На встрече было особо подчеркнуто значение проведения в этом году в Баку фестиваля "Teknofest Azerbaycan".

Состоялся подробный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

(Перевод: Нубар Кулузаде)