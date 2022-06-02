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Председатель Великого национального собрания Турции прибыл в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 2 июня 2022 10:40
Председатель Великого национального собрания Турции прибыл в Азербайджан (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 2 июня делегация во главе с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом прибыла в Азербайджан для участия в 7-м Международном конгрессе социальных наук "İNCSOS-Qarabağ".

Как сообщает в четверг Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, делегацию парламента Турции встретили заместитель председателя Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли, глава межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и другие официальные лица.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Председатель Великого национального собрания Турции прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Великого национального собрания Турции прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Великого национального собрания Турции прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Великого национального собрания Турции прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Великого национального собрания Турции прибыл в Азербайджан (ФОТО)
Председатель Великого национального собрания Турции прибыл в Азербайджан (ФОТО)
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