Подписание Шушинской декларации еще больше укрепило азербайджано-турецкое братство - Администрация Президента Турции

БАКУ /Trend/ - Подписание Шушинской декларации еще больше укрепило азербайджано-турецкое братство, и стала месседжем для всего мира.

Об этом Trend сказали в Администрации Президента Турции.

Было отмечено, что Шушинская декларация уже вошла в историю как один из важных документов, который не только демонстрирует уровень турецко-азербайджанского сотрудничества, но и является "дорожной картой" для будущей деятельности.

«Наряду с этим, Шушинская декларация нацелена ​​на процветание региона и в то же время придаст импульс укреплению отношений с тюркоязычными странами», - сказали в Администрации Президента Турции.

Также было отмечено, что Шушинская декларация является историческим документом, поддерживающим региональную стабильность и тесно связанным с тюркским миром.