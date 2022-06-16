Проведение IX Глобального Бакинского Форума необходимо для преодоления возникших перед миром проблем - Гарри Якобс

БАКУ /Trend/ - Проведение IX Глобального Бакинского Форума необходимо для обсуждения вопросов, связанных с преодолением проблем, возникших перед миром.

Об этом сказал Trend в четверг в кулуарах IX Глобального Бакинского Форума на тему «Вызовы глобальному миропорядку» президент Всемирной академии искусства и наук Гарри Якобс.

По его словам, он в пятый раз принимает участие в Глобальном Бакинском Форуме, и в контексте текущей ситуации в мире проводимый в настоящее форум можно считать самым важным и необходимым из всех проведенных.

"Нам нужны поддержка, сотрудничество для того, чтобы решить актуальные проблемы, с которыми столкнулся мир. Необходимо осознать важность мира, потому что ни один конфликт не существует обособленно. Когда происходит местный или региональный конфликт, весь мир оказывается вовлечен тем или иным образом. Поэтому проведение данного форума необходимо в качестве платформы для обсуждения преодоления возникших перед миром проблем", - отметил Якобс.