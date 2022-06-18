Бакинский форум стал платформой, способствующей решению глобальных проблем - Росен Плевнелиев

БАКУ /Trend/ - Бакинский форум стал платформой, способствующей решению глобальных проблем.

Об этом сказал Trend в субботу в кулуарах IX Глобального Бакинского форума экс-президент Болгарии Росен Плевнелиев.

По его словам, Бакинский форум является одним из самых важных мероприятий, проводимых в этом году в мире.

Напомнив, что на форуме собрались представители более 50 стран, международных организаций, Росен Плевнелиев отметил уникальность Глобального Бакинского форума в этом контексте.

"Выражаем признательность Азербайджану, руководству страны за то, что, организовав встречу людей из разных стран и сфер, помогают найти решение вопросов с их рассмотрением с разных аспектов. Этот форум, на котором обсуждались такие темы, как нынешний кризис в Европе в связи с войной в Украине, многосторонность на Южном Кавказе, является платформой, способствующей решению глобальных вопросов. В мире в настоящее время во многих областях происходят изменения, которые приносят с собой определенные проблемы. В такое время очень важно, чтобы представители разных стран, организаций, бывшие главы государств и правительств, дипломаты собрались вместе для обсуждений. Они делятся своим мнением и предлагают пути решения проблем. Помимо политиков, в форуме участвуют также представители других сфер, экономисты, молодежь”, - добавил Плевнелиев.

(Перевод: Нубар Кулузаде)