Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы расширения связей в военной сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 июня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с официальным визитом в нашей стране делегацией во главе с командующим Военно-воздушными силами Исламской Республики Пакистан маршалом авиации Захиром Ахмедом Бабаром Сидху, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны подчеркнул, что наши народы связывают узы дружбы и взаимного доверия. Отмечалось, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном, достигшие уровня стратегического партнерства, развиваются по восходящей.

Выразив признательность за теплый прием, командующий ВВС Пакистана отметил исторические сложившиеся дружественные отношения между народами двух стран. Подчеркивалось, что сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном значительно расширилось и укрепилось, отмечалось наличие большого потенциала двустороннего военного сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения связей между Азербайджаном и Пакистаном в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, говорится в сообщении минобороны.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)