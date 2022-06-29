Председатель Сената Верховного Меджлиса Узбекистана посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 июня делегация во главе с председателем Сената Верховного Меджлиса Республики Узбекистан Танзилей Нарбаевой, находящейся с визитом в Азербайджане, посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов в Баку.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, в Аллее почетного захоронения члены делегации почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок и цветы к его могиле.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Делегация также посетила Аллею шехидов, почтила память героических сынов, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и суверенитет Родины, возложила цветы к их могилам и венок к монументу «Вечный огонь».

Гостям, осмотревшим панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки города, была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проведенных в городе работах по благоустройству.

Делегацию сопровождали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, глава межпарламентской группы дружбы с Узбекистаном Эльдар Ибрагимов и другие официальные лица.

(Перевод: Фидан Мустафаева)