Азербайджан и Латвия обсудили сотрудничество в военной сфере

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом двустороннего сотрудничества на 2022 год, в Управлении международного военного сотрудничества минобороны Азербайджана состоялась встреча представителей ведомства и специалистов Инженерного учебного центра министерства обороны Латвии.

Как сообщили Trend в минобороны Азербайджана, на встрече гости были подробно проинформированы о работе, проводимой под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева по разминированию территорий, освобожденных в результате победы в Отечественной войне.

В заключение состоялся подробный обмен мнениями по вопросам обезвреживания мин и самодельных взрывных устройств, а также по другим темам.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)