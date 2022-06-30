В Азербайджане звание "Ветеран войны" будет присвоено еще более 7 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - Комиссия, действующая в составе министерства обороны, завершила изучение информации об участии в Отечественной войне Азербайджана еще более 7 000 граждан и направила документы в соответствующую комиссию для принятия решения о присвоении им звания "Ветеран войны".

Об этом Trend сообщили в четверг в минобороны Азербайджана.

В сообщении говорится, что после принятия соответствующего решения имена этих граждан будут включены в подсистему "Zəfər" (Победа) для присвоения им звания "Ветеран войны". После этого также будет обеспечено назначение им ежемесячной пенсии Президента Азербайджанской Республики (80 манатов), которая будет оформлена с 1 января 2022 года.

Отметим, что на сегодня звание "Ветеран войны" присвоено 76 тысячам участников Отечественной войны Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева)