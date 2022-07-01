В Азербайджане утвержден перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от НДС (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость" и аннулировании указа Президента Азербайджана №1654 об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость" от 2 ноября 2017 года.

Согласно указу, утверждается "Перечень сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость".

Кабинет министров Азербайджана решит вопросы, вытекающие из данного указа.

Государственный таможенный комитет Азербайджана примет необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из данного указа.

Части 1-26 и 44-53 перечня, утвержденного частью 1 настоящего указа, действуют до 31 декабря 2022 года.

Указом аннулируется указ Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость" от 2 ноября 2017 года №1654.

С полным перечнем сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость, можно ознакомиться здесь.