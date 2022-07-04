Джейхун Байрамов встретился с председателем Меджлиса Исламского совета Ирана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 июля в рамках официального визита в Иран министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с председателем Меджлиса Исламского совета этой страны Мохаммадом Багером Галибафом.

Как сообщили Trend в азербайджанском МИД, министр, напомнив о своем визите в Иран в декабре 2020 года и состоявшей в его рамках встрече, подчеркнул важность взаимных визитов в развитии двусторонних отношений.

Байрамов отметил встречу президентов Азербайджана и Ирана в Ашхабаде, а также встречу сопредседателей межправительственной комиссии по экономической, торговой и гуманитарной сферам между Азербайджаном и Ираном, визит главы МИД Ирана в Азербайджан, а также важность состоявшихся между министрами иностранных дел телефонных переговоров, визит делегации иранского парламента в Азербайджан, развитие межпарламентских связей и встречи рабочих групп по межпарламентским связям.

В свою очередь, Галибаф отметил, что развитие связей с соседними странами является приоритетным вопросом для Ирана и подчеркнул заинтересованность иранской стороны в развитии экономических и торговых связей.

Он заявил, что Иран всегда готов поддержать создание коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской Автономной Республикой. По его словам, иранская сторона полна решимости реализовать эти проекты.

В то же время Галибаф выразил заинтересованность Ирана в участии в восстановительных и строительных работах в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах Азербайджана.

Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе, предложениях, выдвинутых Азербайджаном в постконфликтный период для установления мира и стабильности, шагах, предпринятых в этом направлении.

Было отмечено, что освобождение от оккупации 132-километрового участка азербайджано-иранской государственной границы создает новые возможности для сотрудничества.

На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, подчеркнута важность обеспечения мира и стабильности в регионе.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)