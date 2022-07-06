Президент Ильхам Алиев побеседовал с жителем поселка Рамана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами по благоустройству в бакинском поселке Рамана.

Как сообщает Trend, генеральный директор ООО «Бакинская служба благоустройства» Буньяд Гасымов проинформировал Президента Ильхама Алиева о работе, проделанной в поселке.

Во дворе одного из домов в Рамане глава государства побеседовал с жителем поселка.

Президент Ильхам Алиев: Здравствуйте, как дела?

Житель: Спасибо, хорошо.

Президент Ильхам Алиев: Это твой дом?

Житель: Да. Добро пожаловать в наше новое благоустроенное село Рамана. Всегда Вам рады.

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо.

Житель: В этом доме, который Вы видите, жил мой дядя Аллахверди Аллахвердиев, который стал шехидом.

Президент Ильхам Алиев: Шехид Первой Карабахской войны?

Житель: Да, ветеран Первой Карабахской войны Фарзали Фарзалиев – мой дед, еще у меня есть дядя Намиг Аллахвердиев, тоже ветеран войны.

Президент Ильхам Алиев: Ты занимаешься и этим делом?

Житель: Да, господин Президент.