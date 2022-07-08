На строительство автодороги в Барде выделено 3,1 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе (46 км)-Гарагаджи-Мирзаджафарли-Моллагюлляр Бардинского района.

Как сообщает Trend, в соответствии с распоряжением, в целях строительства автомобильной дороги Мингячевир-станция Мингячевир-Бахрамтепе (46 км)-Гарагаджи-Мирзаджафарли-Моллагюлляр в Бардинском районе, соединяющей три населенных пункта с населением четыре тысячи человек, в соответствии с подпунктом 1.26.9 "Распределение средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год" Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 3,1 миллиона манатов.