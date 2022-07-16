Государственная страховая коммерческая компания будет реорганизована - Указ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об организации деятельности ОАО Azərsığorta.

В соответствии с указом, в связи с исполнением Распоряжения Президента Азербайджана № 2907 от 22 сентября 2021 года «О передаче ОАО Azer-Turk Bank и Государственной страховой коммерческой компании в управление «Азербайджанского инвестиционного холдинга» и урегулировании ряда вытекающих из этого вопросов, постановляю:

1. Реорганизовать государственную страховую коммерческую компанию Азербайджана путем преобразования в ОАО Azərsığorta" (далее – общество).

2. Установить, что:

2.1. Общество является коммерческим юридическим лицом, осуществляющим страховую деятельность в порядке, предусмотренном законом Азербайджанской Республики "О страховой деятельности";

2.2. Для осуществления общего руководства и контроля за деятельностью общества создается Совет директоров, состоящий из трех членов, в том числе председателя;

2.3. Совет директоров общества осуществляет полномочия, предусмотренные статьями 26.1.4–26.1.6 и 29.1 Закона Азербайджанской Республики "О страховой деятельности".

С полным текстом указа можно ознакомиться по ссылке.

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