Азербайджан приобретает все больший авторитет на международной арене благодаря лидерству Президента Ильхама Алиева - американские эксперты

БАКУ /Trend/ - Благодаря лидерству Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился растущего авторитета на международной арене.

Об этом сказала Trend американский аналитик Ирина Цукерман.

Она отметила, что Президент США Джо Байден в начале этого года направил Баку два письма, приуроченных ко Дню Республики и Энергетической неделе, но также выразил заинтересованность в интеграции на Южном Кавказе и завершении мирного процесса с Арменией.

"Это указывает на растущее значение Азербайджана как производителя энергии, а также потенциального переговорщика по различным региональным вопросам. Точно так же Азербайджан укрепил свои отношения с ЕС и рассматривается как все более активная и важная страна в свете текущих проблем европейского национального суверенитета, кризиса нехватки продовольствия и энергетического кризиса", - сказала она.

По ее словам, существует также тесная координация с Израилем по оборонным и другим вопросам, а также растущие отношения с некоторыми странами арабского мира как по экономическим, так и по политическим вопросам.

"В свете этих событий позитивная роль Азербайджана в продвижении мирного перехода к региональной интеграции после его победы во Второй карабахской войне, а также его постоянная готовность расширять усилия по установлению дружеских отношений будут особенно оценены. Еще один конфликт сейчас — это последнее, что кому-либо нужно или хочется видеть, и поэтому тот факт, что даже несмотря на 30 лет разрушительной оккупации и незаконной деятельности армян, Азербайджан все еще изо всех сил пытается дипломатическим путем преодолеть напряженность, сыграет важную роль в сближении его с другими странами. Это также принесет пользу с точки зрения возможности привлечения инвесторов, поддержки различных проектов в области экономики, зеленой энергетики, высоких технологий и образования, и будет учитываться даже в судах при обсуждении решения вопроса оккупации и судебных исков Азербайджана о военных преступлениях со стороны Еревана до и во время войны", - добавила аналитик.

Цукерман подчеркнула, что Армении было бы разумно взять в пример позицию Азербайджана и аналогичным образом сосредоточиться на позитивном развитии отношений со своими соседями и другими странами, а не смотреть в прошлое.

В свою очередь, американский эксперт Питер Тейс сказал Trend, что Азербайджан проводит превосходную реальную политику, которая дала впечатляющие результаты в национальной экономике, во внешнеполитических операциях, двусторонней дипломатии и добился выдающихся результатов в агропромышленном секторе.

"Улучшились отношения Азербайджана с соседними странами, Грузия стала важным экономическим партнером, Казахстан расширил свое политическое, торговое и экономическое сотрудничество с Азербайджаном. Братские отношения с Турецкой Республикой позволили Азербайджану быть в авангарде мировой геополитики и усилили его роль в Евразии. Азербайджан был верным союзником Европейского Союза и расширил свое сотрудничество с Италией, Германией и Австрией, среди других стран, входящих в ЕС. Азербайджан укрепил с Вашингтоном свой союз, и политический диалог, а также экономические связи стали еще больше, чем в декабре прошлого года. Вашингтон видит в Азербайджане видного союзника и геополитического игрока огромного масштаба в Европе и за ее пределами. Азербайджан использовал все инструменты для расширения диалога и тесного сотрудничества с Госдепартаментом США", - сказал он.

Он также добавил, что Армения продолжает оставаться воинственным игроком в Европе и ЕС, другие дипломатические субъекты в регионе должны убедить Армению стать лучшим соседом и обеспечить большую прозрачность в двусторонних диалогах с участием Азербайджана, Турции, Грузии и других европейских стран.

Он подчеркнул, что Европа и США не до конца осознают, насколько важен Зангезурский коридор для экономики Кавказа, и как он пойдет на пользу странам Европы.

"Открытие Зангезурского коридора существенно поможет западноевропейским экономикам в эти сложные геополитические и экономические времена. Президент Ильхам Алиев является настоящим дальновидным государственным деятелем и всегда предпринимал дипломатические действия на благо прав человека, экономического процветания и оборонного сотрудничества с европейскими странами, Турцией и другими ключевыми глобальными партнерами", - добавил эксперт.