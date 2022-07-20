Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу обсудили ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - 20 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили в среду Trend в МИД Азербайджана, собеседники обсудили актуальные вопросы повестки дня сотрудничества Азербайджана и Турции, а также текущую ситуацию в регионе.

Кроме того, министры обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в рамках международных организаций и трехсторонних форматов с участием Азербайджана и Турции.

Также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)