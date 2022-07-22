В Азербайджане утвержден новый состав Комиссии по возобновляемым источникам энергии

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №1673 Президента Азербайджана от 5 декабря 2019 года "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии".
Как сообщает Trend, в распоряжение "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии" от 5 декабря 2019 года внесены следующие изменения:
- в названии слова "меры по реализации пилотных проектов" заменены словами "дополнительные меры, связанные с реализацией проектов";
- в части 1 из первого абзаца исключено слово "пилотный";
- состав Комиссии, созданной согласно этой части, изложен в следующей редакции:
«Председатель комиссии
Министр энергетики Азербайджана
Члены комиссии
Заместитель министра экономики Азербайджана
Заместитель министра финансов Азербайджана
Заместитель министра юстиции Азербайджана
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана
Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана
Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана
Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана
Заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана
Заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджана
Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию
Президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи"
Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг";
- В подпункте 1.2.1 после слова "сфер" добавлены слова "и водных объектов" и исключены из этого подпункта слова "в течение месяца";
- В подпункте 1.2.2 исключены слова "в течение месяца" ;
- Подпункт 1.2.3 изложен в следующей редакции:
"1.2.3. с привлечением международных консалтинговых компаний обеспечить подготовку соглашения по купле-продаже электроэнергии, соглашения по подключению электростанций к электросети, инвестиционного соглашения и других необходимых соглашений";
2.6. В подпункте 1.2.5 исключены слова "в течение месяца", в конце данного подпункта точка заменена на точку с запятой и далее следует дополнение - подпункт 1.2.6 следующего содержания:
«1.2.6. представить Президенту Азербайджана предложения по расширению механизмов стимулирования в отношении инвесторов»;
3. Часть 2 изложена в следующей редакции:
«2. Кабинету министров Азербайджана - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения».