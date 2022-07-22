В Азербайджане утвержден новый состав Комиссии по возобновляемым источникам энергии

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение №1673 Президента Азербайджана от 5 декабря 2019 года "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии".

Как сообщает Trend, в распоряжение "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии" от 5 декабря 2019 года внесены следующие изменения:

- в названии слова "меры по реализации пилотных проектов" заменены словами "дополнительные меры, связанные с реализацией проектов";

- в части 1 из первого абзаца исключено слово "пилотный";

- состав Комиссии, созданной согласно этой части, изложен в следующей редакции:

«Председатель комиссии

Министр энергетики Азербайджана

Члены комиссии

Заместитель министра экономики Азербайджана

Заместитель министра финансов Азербайджана

Заместитель министра юстиции Азербайджана

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджана

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана

Заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана

Заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана

Заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджана

Председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию

Президент Открытого акционерного общества "Азерэнержи"

Председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг";

- В подпункте 1.2.1 после слова "сфер" добавлены слова "и водных объектов" и исключены из этого подпункта слова "в течение месяца";

- В подпункте 1.2.2 исключены слова "в течение месяца" ;

- Подпункт 1.2.3 изложен в следующей редакции:

"1.2.3. с привлечением международных консалтинговых компаний обеспечить подготовку соглашения по купле-продаже электроэнергии, соглашения по подключению электростанций к электросети, инвестиционного соглашения и других необходимых соглашений";

2.6. В подпункте 1.2.5 исключены слова "в течение месяца", в конце данного подпункта точка заменена на точку с запятой и далее следует дополнение - подпункт 1.2.6 следующего содержания:

«1.2.6. представить Президенту Азербайджана предложения по расширению механизмов стимулирования в отношении инвесторов»;

3. Часть 2 изложена в следующей редакции:

«2. Кабинету министров Азербайджана - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения».