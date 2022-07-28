Минобразования Азербайджана переименовано в министерство науки и образования (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ «О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере науки и образования в Азербайджанской Республике».

В целях усиления взаимодействия науки и образования и совершенствования управления в этих сферах указом постановлено:

- министерство образования Азербайджана переименовать в министерство науки и образования Азербайджана (далее – министерство);

- поручить министерству полномочия, связанные с осуществлением государственной политики и регулирования в области науки, координацией и направлением научной деятельности научных учреждений и организаций;

- создать при министерстве следующие Агентства:

- Государственное агентство по науке и высшему образованию;

- Государственное агентство по дошкольному и общему образованию;

- утвердить перечень научных учреждений и организаций, а также других структур Национальной академии наук Азербайджана, переданных в подчинение министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

- передать вместе с имуществом Национальный музей истории Азербайджана Национальной академии наук Азербайджана, Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви и Дом-музей Гусейна Джавида в подчинение министерства культуры Азербайджанской Республики;

- Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено:

- в трехмесячный срок:

- подготовить и представить Президенту Азербайджана проекты нового Положения и структуры министерства, а также Положений Агентств, созданных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего указа;

- с учетом частей 1-5 данного указа представить Президенту Азербайджана предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в области науки и образования;

- утвердить общую численность сотрудников Аппарата министерства и учреждений, входящих в его структуру, а также перечень подведомственных учреждений, не входящих в структуру министерства, и проинформировать об этом Президента Азербайджана.

- в соответствии с частью 4 данного указа принять меры по передаче на баланс министерства государственного имущества, находящегося на балансе научных учреждений и организаций, а также других структур Национальной академии наук Азербайджана, переданных в подчинение министерства;

- с учетом частей 4 и 5 данного указа в трехмесячный срок утвердить новую структуру и предельную численность сотрудников Национальной академии наук Азербайджана и проинформировать об этом Президента Азербайджана;

- решить вопросы необходимого финансового и материально-технического обеспечения с учетом пунктов 3.1 и 3.2, частей 4 и 5 настоящего указа;

- решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

- Министерству поручено:

- в шестимесячный срок подготовить и представить в Кабинет министров Азербайджана предложения по оптимизации числа переданных в подчинение учреждений и повышению эффективности их деятельности в соответствии с частью 4 настоящего указа .

- решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

- Национальной академии наук Азербайджана поручено:

- в трехмесячный срок представить Президенту Азербайджана принятый на Общем собрании новый устав с учетом частей 2, 4 и 5 настоящего указа;

- решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

- Министерству культуры Азербайджана поручено принять необходимые меры для решения вопросов, вытекающих из настоящего указа.

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