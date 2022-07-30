Посольство Азербайджана обратилось к гражданам страны, проживающим в Украине

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана обратилось к гражданам страны, проживающим и временно находящимся в Украине.

Как передает в пятницу Trend, в обращении говорится:

"В связи с неудовлетворительными условиями безопасности в Украине посольство рекомендует гражданам Азербайджана, проживающим в Украине и временно находящимся там, принять во внимание следующее:

- избегать поездок в районы, где продолжаются активные боевые действия, а также подвергающиеся интенсивным воздушным атакам;

- находиться подальше от воинских частей и предприятий оборонной промышленности, включая другие военные объекты, которые могут быть потенциальными целями;

- быть внимательным при поездках по стране, выбирать маршрут с осторожностью, быть максимально уверенными в безопасности маршрута;

- не посещать общественные места с большим скоплением людей, если в этом нет серьезной необходимости;

- носить с собой действительный документ, удостоверяющий личность, учитывая, что по всей стране работают контрольно-пропускные пункты;

- соблюдать комендантский час и другие требования безопасности компетентных органов;

- держать наготове документы о поездке (наших граждан, не имеющих действительных документов, просим связаться с посольством, чтобы их документы были приведены в порядок как можно скорее);

- знать доступные укрытия в районах, где вы находитесь, спускаться в укрытие во время воздушной тревоги, а в случае невозможности этого укрываться на нижних этажах зданий; если это невозможно, держаться подальше от окон и дверей; следить за официальной информацией о ситуации;

- связаться с посольством в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

- быть на связи с активистами азербайджанских диаспорских организаций, где бы они ни находились;

- наши граждане, собирающиеся посетить Украину, должны отложить свои поездки до улучшения условий безопасности, если в таких поездках нет серьезной необходимости.

Контакты посольства:

Телефоны: 044 484 69 40, 073 505 00 00, 099 408 99 43

Электронная почта: kiev@mission.mfa.gov.az

Адрес посольства: г. Киев, ул. Глубочицкая 24. https://www.facebook.com/AzEmbUkraine

Часы приема консульского отдела:

прием обращений - 10:00-13:00

выдача готовых документов - 15:00-18:00.

В субботу, воскресенье и официальные нерабочие дни прием граждан будет осуществляться в случаях, когда требуются неотложные меры, и на основании предварительной регистрации.

Чтобы быть в курсе другой информации и рекомендаций, просим следить за страницей посольства в социальной сети Facebook", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)