В Карабахе и на госгранице наблюдается относительное затишье – минобороны Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - После проведенной азербайджанской армией операции "Возмездие" на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, в том числе на государственной границе, сохраняется относительное затишье.

Об этом Trend сообщили в Минобороны Азербайджана.

"Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)