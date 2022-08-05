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Организация тюркских государств осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

Политика Материалы 5 августа 2022 17:16 (UTC +04:00)
Организация тюркских государств осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

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Орхан Набиев
Орхан Набиев
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БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств осудила нападение на посольство Азербайджана в Великобритании.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении на официальной странице организации в Twitter.

"Осуждаем нападение радикальной религиозной группы на посольство Азербайджана в Лондоне. Требуем тщательного расследования этой далекой от человечности акции", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера произошло нападение на посольство Азербайджана в Великобритании группы лиц. В связи с этим лондонской полицией задержаны 8 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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