Организация тюркских государств осудила нападение на посольство Азербайджана в Лондоне

БАКУ /Trend/ - Организация тюркских государств осудила нападение на посольство Азербайджана в Великобритании.

Как передает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении на официальной странице организации в Twitter.

"Осуждаем нападение радикальной религиозной группы на посольство Азербайджана в Лондоне. Требуем тщательного расследования этой далекой от человечности акции", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера произошло нападение на посольство Азербайджана в Великобритании группы лиц. В связи с этим лондонской полицией задержаны 8 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)