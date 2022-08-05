Минобороны Азербайджана обратилось к родителям солдат

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны годовым планом подготовки 7 августа в азербайджанской армии состоится церемония принятия военной присяги молодыми солдатами, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Церемонии принятия присяги будут организованы в Сухопутных войсках, воинских частях Военно-воздушных сил, Военно-морского флота, ракетных и артиллерийских войсках, а также в других воинских частях.

Учитывая, что в последние дни в стране наблюдается рост числа случаев заражения COVID-19, временно ограничены встречи военнослужащих азербайджанской армии с родителями и другими родственниками, проведение массовых мероприятий.

«Чтобы предотвратить распространение COVID-19 в рядах армии, мы призываем родственников военнослужащих, с пониманием отнесясь к мерам медицинского обеспечения, применяемым в нашей армии, не участвовать в церемониях присяги. Общественности будет предоставлена дополнительная информация», – отметили в ведомстве.

(Перевод: Нубар Кулузаде)