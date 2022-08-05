Президент Ильхам Алиев: Армения уже около 2 лет не выполняет обязательства, возложенные на нее Заявлением от 10 ноября

БАКУ /Trend/ - Армения уже около 2 лет не выполняет обязательства, возложенные на нее Заявлением от 10 ноября.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что вопреки положениям Заявления от 10 ноября 2020 года Армения не вывела с наших территорий войска, размещенные в Карабахском регионе Азербайджана.

Отметив также, что незаконные армянские вооруженные формирования продолжают находиться на наших территориях, глава государства сказал, что Армения уже около 2 лет не выполняет обязательства, возложенные на нее Заявлением от 10 ноября.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что вооруженные силы Армении и элементы незаконных армянских вооруженных формирований должны быть выведены с наших земель.