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Президент Ильхам Алиев: Армения уже около 2 лет не выполняет обязательства, возложенные на нее Заявлением от 10 ноября

Политика Материалы 5 августа 2022 23:01 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Армения уже около 2 лет не выполняет обязательства, возложенные на нее Заявлением от 10 ноября

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БАКУ /Trend/ - Армения уже около 2 лет не выполняет обязательства, возложенные на нее Заявлением от 10 ноября.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что вопреки положениям Заявления от 10 ноября 2020 года Армения не вывела с наших территорий войска, размещенные в Карабахском регионе Азербайджана.

Отметив также, что незаконные армянские вооруженные формирования продолжают находиться на наших территориях, глава государства сказал, что Армения уже около 2 лет не выполняет обязательства, возложенные на нее Заявлением от 10 ноября.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что вооруженные силы Армении и элементы незаконных армянских вооруженных формирований должны быть выведены с наших земель.

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