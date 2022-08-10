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Необходимо создать Деловой совет между Азербайджаном и Алжиром - Рамтан Ламамра

Политика Материалы 10 августа 2022 13:01 (UTC +04:00)
Необходимо создать Деловой совет между Азербайджаном и Алжиром - Рамтан Ламамра

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Необходимо создать Деловой совет между Азербайджаном и Алжиром.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду министр иностранных дел и национального сообщества - спецпредставитель Президента Алжира Рамтан Ламамра на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Необходимо развивать бизнес-контакты между нашими странами. Для этого нужно создать Деловой совет, что поспособствует значительному развитию экономических отношений между Азербайджаном и Алжиром», - сказал он.

По словам министра, необходим более активный обмен между двумя министерствами и правительствами для реализации потенциала сотрудничества стран.

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