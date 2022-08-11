В Ходжавенде обнаружены остатки вертолета "Ми-8" армянских ВС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня на территории села Туг Ходжавендского района были обнаружены остатки вертолета "Ми-8" вооруженных сил Армении, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате проведенного разбирательства было установлено, что это остатки вертолета "Ми-8" вооруженных сил Армении, сбитого с экипажем на борту 18 октября 2020 года в направлении села Туг Ходжавендского района подразделениями ВВС Азербайджана во время Отечественной войны, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)