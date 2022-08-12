Выделены средства на строительство автодороги в Агсу - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу–Кюрдамир–Бехремтепе (19 км)–Арабмехдибей–Дедели–Гасымбейли–Халилли–Мустафалы–Гёйделлекли–Текле–Делилер–Гарагойунлу–Кендоба Агсуинского района.

Согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Агсу–Кюрдамир–Бехремтепе (19 км)–Арабмехдибей–Дедели–Гасымбейли–Халилли–Мустафалы–Гёйделлекли–Текле–Делилер–Гарагойунлу–Кендоба, соединяющей 12 населенных пунктов с населением 10 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.26.18 "Распределения средств, предусмотренных для государственных капитальных вложений (инвестиционных расходов) в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально выделяются 3,2 миллиона манатов.