Мероприятия по боевой подготовке должны проводиться на высоком уровне, поручения должны выполняться оперативно - Закир Гасанов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Мероприятия по боевой подготовке должны проводиться на высоком уровне, поручения должны выполняться оперативно.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, об этом сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на служебном видеосовещании 13 августа в Центральном командном пункте с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских частей и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Министр довел до внимания участников совещания задачи, поставленные Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, а также требования и поручения, связанные с поддержанием боеготовности на неизменно высоком уровне.

На совещании была проанализирована ответная операция "Возмездие", проведенная подразделениями азербайджанской армии. Генерал-полковник Гасанов дал указания в связи с текущей оперативной обстановкой на азербайджано-армянской государственной границе, а также на территории Азербайджана, где временно находятся российские миротворцы.

Министр поставил конкретные задачи перед должностными лицами в связи с решением вопросов, связанных с вводом в эксплуатацию новой дороги для использования Лачинского коридора. В целях поддержания высокого уровня боевой готовности подразделений были даны поручения по совершенствованию повседневной служебно-боевой деятельности войск, а также качества проводимых учений и практических навыков военнослужащих.

Заслушав доклады ответственных лиц о проводимых в войсках работах по подготовке к зиме, генерал-полковник поручил уделить особое внимание дислоцированным в горных районах подразделениям, в том числе организовать подготовку боевой техники и вооружения к сезонной эксплуатации на высоком уровне.

Говоря о дисциплине, морально-психологическом состоянии личного состава, министр особо подчеркнул важность мер по организации учебно-воспитательной работы. Он отметил важность проведения просветительских бесед о защите информационной безопасности, в том числе о недопустимости распространения служебной информации, военных и государственных секретов в социальных сетях. Министр поручил продолжить решительные меры в отношении тех, кто грубо нарушает требования уставов и соответствующих приказов.

В конце совещания, подчеркнув необходимость строгого соблюдения правил безопасности в повседневной служебной деятельности, генерал-полковник Гасанов еще раз довел до внимания участников совещания важность продолжения необходимых мер по охране здоровья военнослужащих, дальнейшему улучшению службы в войсках и социально-бытовых условий, а также по инженерному обеспечению и поручил оперативно решить все поставленные задачи.

(Перевод: Нубар Кулузаде)