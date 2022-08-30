На этой неделе состоится экспертиза останков, обнаруженных в Агдаме и Кяльбаджаре

БАКУ /Trend/ - На прошлой неделе один ящик с человеческими останками был доставлен из агдамского села Шихбабалы, два - из села Заллар и один - из села Чираг Кяльбаджара.

Как сообщает Trend, об этом сегодня на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц – гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести лиц и организованной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан Азербайджана сказал директор Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения Азербайджана Адалат Гасанов.

Он отметил, что на этой неделе будет проведена судебно-медицинская экспертиза останков.

(Перевод: Нубар Кулузаде)