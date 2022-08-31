БАКУ /Trend/ - Город Лачин является важной частью истории Азербайджана, сказал Trend американский эксперт Питер Тейс.

«Азербайджан продолжает развиваться быстрыми темпами. Его молодое поколение будет иметь возможность заниматься развитием новых предприятий в городе Лачин и вносить непосредственный вклад в развитие страны в целом. Восстановление контроля над городом Лачин стало результатом выдающегося лидерства Президента Ильхама Алиева», - сказал Тейс.

По его словам, Лачин - впечатляющее место с богатой историей. Факт возвращения Азербайджаном контроля над городом будет способствовать укреплению мира на Кавказе и предоставит большие возможности для развития бизнеса в этой части Азербайджана.

«Восстановление контроля над городом Лачин и селами Забух и Сус - историческое событие, ставшеевозможным благодаря политике Президента Ильхама Алиева. Многие иностранные компании проявят интерес к инвестированию в строительство Лачина», - сказал американский эксперт.