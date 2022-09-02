Приглашение Президента Ильхама Алиева в качестве главного гостя на международный форум в Италии является показателем большого уважения к Азербайджану и ее лидеру - мнение

БАКУ /Trend/ - Приглашение Президента Ильхама Алиева Президентом Италии Серджо Маттареллой, председателем Совета министров Италии Марио Драги и мозговым центром «Европейский дом - Амброзетти» в качестве главного гостя на международный форум, проводимый в итальянском городе Черноббио, является показателем большого уважения к нашей стране и ее лидеру.

Об этом Trend сказал в пятницу политический эксперт Эльчин Мирзабейли.

"Отмечу, что форум "Амброзетти", проводимый ежегодно с 1975 года, считается одной из самых престижных международных экономических платформ и отличается по числу и авторитету лидеров многочисленных стран, представителей государств и правительств, лауреатов Нобелевской премии, а также ученых и бизнесменов, которых он вокруг себя объединяет. Тот факт, что за последние несколько лет в нем участвовали и выступали с докладами на самые разные темы такие влиятельные политики, как Реджеп Тайип Эрдоган, Шимон Перес, Джо Байден, Джордж Шульц, Дик Чейни, Жосе Баррозу, Фелипе Гонсалес, Ален Жюппе, Генри Киссинджер, Сильвио Берлускони, а также Билл Гейтс, Джимми Уэлш и другие, свидетельствует о глобальном значении данной платформы. Хочу также отметить, что на фоне глобального экономического кризиса и геоэкономических катаклизмов темы форума, вынесенные на обсуждение в этом году, заслуживают особого внимания", - сказал эксперт.

Мирзабейли добавил, что целью обсуждений на тему "Взгляд на мир, Европу и Италию" и "Сценарии настоящего и будущего для конкурентных стратегий" является прогнозирование более безопасного будущего в рамках существующих глобальных реалий.

Он отметил, что в выступлении главы азербайджанского государства на пленарном заседании форума на тему «Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности» речь шла не только об энергетической безопасности Европы, но и о решении более глобальных существующих и ожидаемых проблем в энергетической сфере.

"Речь идет о значении политики, проводимой нашей страной в этой области, как модели, платформы в глобальном масштабе. В данном контексте считаю целесообразным подчеркнуть диалог между Азербайджаном и ЕС в области энергетики и то, что этот диалог охватывает все сегменты энергетического рынка. Считаю, что сегодня Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева открывает многосторонние перспективы и определяет новые приоритеты сотрудничества, способные предотвратить все угрозы энергетической безопасности Европы и мира", - подчеркнул Мирзабейли.

(Перевод: Нубар Кулузаде)