На оборонной выставке ADEX-2022 азербайджанские стартаперы представляют свои проекты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском ЭКСПО-центре в рамках четвертой Азербайджанской международной оборонной выставки «ADEX-2022» и 13-й Международной выставки «Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника» - Securex Caspian-2022 азербайджанские стартаперы представляют свои проекты.

Как сообщает в среду Trend, местными специалистами представлено свыше 15 проектов.

Среди них проекты по тушению пожара с воздуха, спасательные технологии на суше и воде, разведывательные технологии и другие проекты.

Отметим, что азербайджанские стенды установлены в первом и третьем залах, а также на открытых площадках.

Оборонная промышленность страны на выставке представляет множество новинок, в том числе системы для авиации, гражданских и военных судов, бронетехнику, радиоэлектронные системы, беспилотные летательные аппараты, вооружения и много других устройств и оборудования.

Выставки ADEX-2022 и Securex Caspian-2022 продлятся до восьмого сентября.