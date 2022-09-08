В Лачине и Кяльбаджаре обнаружены еще 74 мины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - За последние десять дней с заминированных незаконными армянскими вооруженными формированиями участков на территории Лачинского и Кяльбаджарского районов извлечены и обезврежены 72 произведенные в Армении в 2019 году противопехотные типа PMN-E и 2 противотанковых мины, сообщает Trend в четверг cо ссылкой на минобороны Азербайджана.

В сентябре инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии на освобожденных территориях были обнаружены и уничтожены 73 противопехотные, 47 противотанковых мин и 8 неразорвавшихся боеприпасов, полностью очищены от мин 273 гектара территории.

На освобожденных территориях инженерно-саперными подразделениями на сегодня от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены в целом 26 455 гектаров. Выявлены и обезврежены 7 558 противопехотных, 2 342 противотанковые мины и 9 944 неразорвавшихся боеприпаса.

Продолжаются необходимые мероприятия по инженерному обеспечению на освобожденных территориях Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)