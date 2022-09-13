Азербайджан и Туркменистан обсудили проект соглашения о разграничении дна Каспия

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось очередное заседание Совместной рабочей группы по вопросам разграничения дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

Об этом Trend сообщили во вторник в МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию возглавил замминистра иностранных дел, специальный представитель Президента Азербайджана по вопросам границ и Каспийского моря Халаф Халафов, туркменскую делегацию - директор Института Каспийского моря, специальный представитель Туркменистана по вопросам Каспийского моря Мурад Атаджанов.

Во встрече приняли участие представители соответствующих министерств и ведомств Азербайджана и Туркменистана.

В ходе заседания были обсуждены положения проекта соглашения о разграничении дна Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном.

Стороны договорились продолжить переговорный процесс по вопросам разграничения дна Каспийского моря.

(Перевод: Нубар Кулузаде)