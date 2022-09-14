Провокации Армении на границе с Азербайджаном подрывают мирный процесс - американские дипломаты

БАКУ /Trend/ - Ситуация на азербайджано-армянской границе выглядит довольно опасной.

Об этом сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута, комментируя широкомасштабную провокацию, совершенную ночью 12 сентября подразделениями вооруженных сил Армении на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы.

«Я видел только сообщения в прессе, но судя по этим сообщениям, ситуация выглядит довольно опасной. Возобновление применения силы между Азербайджаном и Арменией вызывает глубокую тревогу», - сказал он.

Секута считает, что необходимо, чтобы и армяне, и азербайджанцы работали над поиском путей сосуществования и построением прочного мира.

«Построение такого мира — это то, что можно и нужно сделать, и я знаю, что есть те, кто хочет и может достичь такого мира», - отметил бывший посол США.

Как сказал Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза, боевые столкновения на азербайджано-армянской границе после многообещающей брюссельской встречи лидеров двух стран вызывают сожаление.

«Когда происходят боестолкновения, первоначальные сообщения не дают полной картины ситуации. Как мы все знаем, уже неделю, а то и месяц идут перестрелки вдоль азербайджано-армянской границы, большая напряженность наблюдается в Лачине и Кяльбаджаре. И очень жаль, что эти последние боестолкновения, которые повлекли за собой гибель солдат с обеих сторон, произошли после многообещающей встречи в Брюсселе между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном под эгидой ЕС и под председательством президента Европейского совета Шарля Мишеля», - сказал он.

Брайза считает, что обращение Армении к ОДКБ, - по сути, к Москве, за помощью в стабилизации ситуации на границе, означает втягивание России в ситуацию новым, беспрецедентным образом.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы.

В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений Азербайджанской Армии и путей снабжения.

В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боестолкновение.

Подразделения армянских вооруженных сил, дислоцированные в направлении населенных пунктов Басаркечяр, Истису, Гаракилься и Горис, подвергли интенсивному обстрелу из разнокалиберного оружия, в том числе из минометов, некоторые позиции, укрытия и опорные пункты Азербайджанской Армии на территории Дашкесанского, Кяльбаджарского и Лачинского районов. В результате есть потери среди личного состава, нанесен ущерб военной инфраструктуре.

В целях предотвращения провокаций вооруженных сил Армении и военных угроз территории и суверенитету нашей страны, обеспечения безопасности наших военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, дислоцированными в этом направлении подразделениями Азербайджанской Армии были предприняты решительные ответные меры.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn