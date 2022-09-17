Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Канады

БАКУ /Trend/ - 17 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Канады Мелани Джоли.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов проинформировал о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном и выразил серьезную обеспокоенность в связи с такой ситуацией азербайджанской стороны. Было подчеркнуто, что целенаправленные провокации Армении, препятствующей процессу нормализации, носят серийный характер, и в ходе пресечения последних провокаций погибли 79 азербайджанских военнослужащих.



Министр отметил постоянную поддержку Азербайджаном норм и принципов международного права, суверенитета и территориальной целостности государств, а также то, что наша страна выступала за решение конфликта на основе этих принципов на протяжении прошедших 30 лет. Было отмечено, что в то время, когда Азербайджан проводит восстановительные работы в регионе и вложил в это большие средства, возвращает вынужденных переселенцев в их дома, он не заинтересован в обострении ситуации, и является стороной, которая продвигает процесс нормализации отношений с Арменией.



Мелани Джоли выразила обеспокоенность напряженностью в регионе и подчеркнула важность соблюдения режима прекращения огня. Она добавила, что важно обеспечить стабильность и продолжить процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Также была отмечена важность усилий по разминированию.