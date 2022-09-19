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США не имели никакого отношения к прекращению огня на границе Азербайджана и Армении - ИСТОЧНИК

Политика Материалы 19 сентября 2022 11:06 (UTC +04:00)
США не имели никакого отношения к прекращению огня на границе Азербайджана и Армении - ИСТОЧНИК

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БАКУ /Trend/ - США не имели никакого отношения к прекращению огня на границе Азербайджана и Армении.

Как сообщает Trend со ссылкой на надежный источник, заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о якобы обеспечении США режима прекращения огня является ложью. США не сыграли какой-либо особой роли в обеспечении режима прекращения огня.

13 сентября по инициативе российской стороны было достигнуто соглашение о прекращении огня. Однако обеспечить его не удалось из-за продолжающихся провокаций Армении.

Впоследствии прекращение огня было обеспечено путем прямых контактов сторон.

Заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о якобы обеспечении США режима прекращения огня является не чем иным, как лестью в адрес США.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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