Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл с визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 26 сентября председатель Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, Вячеслава Володина встретили первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и другие официальные лица.

(Перевод: Фидан Мустафаева)