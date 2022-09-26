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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл с визитом в Азербайджан

Политика Материалы 26 сентября 2022 10:53 (UTC +04:00)
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин прибыл с визитом в Азербайджан

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БАКУ /Trend/ - 26 сентября председатель Государственной Думы Федерального Собрания России Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, Вячеслава Володина встретили первый заместитель председателя Милли Меджлиса (парламент) Али Гусейнли, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и другие официальные лица.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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